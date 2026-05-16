ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ」が１６日、東京・ニッショーホールで全国ツアーの東京公演を開催した。７月８日に発売予定の新シングル「ダントツで愛して／また、あなたに恋焦がれているんだ」（両Ａ面）などをパフォーマンス。「―恋焦がれているんだ」では広本瑠璃と窪田七海のアコースティックギター演奏からスタートし、温かな歌声とメンバーの笑顔で会場に優しい空気を流した。久