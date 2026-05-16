脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔が、シンガー・ソングライターのあいみょんらとの最新ショットを公開した。清原は１６日、自身のインスタグラムを更新。「ももちゃんとあいみょんとまみこが来てくれたー！」と記し、女優の福地桃子、あいみょん、ラッパーで歌手の鈴木真海子との笑顔の３ショットをアップし、近況を伝えた。この投稿には「ここの繋がりびっくり！」「凄すぎるメンバー！」「皆んなの笑顔が眩しい最高