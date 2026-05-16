声優の福圓美里が16日、都内で行われたテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』キャラクターマッチアップ名エピソード上映に登壇。声優人生で一番難しかった場面を振り返った。【写真】かわいい！ヒロアカのパネルを挟んでポーズを決める佐倉綾音＆福圓美里トガヒミコを演じた福圓は、敵のキュリオスと戦うシーンが「今までやってきた声優人生の中で一番難しかった」という。トガは「思いとか傷ついたことを表出させたくない」