ＴＢＳの吉村恵里子アナウンサーが、豆皿料理を楽しむプライベートショットを公開した。吉村アナは１６日、自身のインスタグラムを更新。「ＴＩＭＥでも取材していた豆皿料理家だと何種類も作れないから嬉しい嬉しいこの日はオープンに合わせて並びました…」と記し、開店時間に並んでゲットした豆皿料理を食べるショットをアップした。この投稿には、「ヨッシー可愛い美味しそうな豆皿料理ですね」「取材のお店に並ば