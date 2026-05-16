フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。1回戦第3試合は、シャンプーハット（恋さん、てつじ）VSリニア（しょうへい、酒井啓太）となった。シャンプーハットが279点（1点：1、2点：19、3点：80）、リニアが293点（1点：0、2点：7、3点：93）で、検索ネタを披露したリニアが勝ち上がった。【写真】『THE SECOND』久々見た！反響が寄せられたアナウンサー2月の