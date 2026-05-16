5月16日、新潟競馬場で行われた10R・中ノ岳特別（4歳上2勝クラス・ダ1800m）は、武豊騎乗のアークドールがハナ差の接戦を制し、通算3勝目をマークした。レースは全体的にゆったりとした流れ。アークドールは後方でじっくりと脚を温存すると、直線では大外から鋭く伸び脚を発揮。ゴール前で内の各馬を一気に捉え、最後はハナ差で差し切って勝利を飾った。1着アークドール武豊騎手「左回りは道中の進みも良くあっていると思いま