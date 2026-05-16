5月16日、高知競馬場で行われた4R・山桃特別（3歳・ダ1800m）は、岡村卓弥騎乗の1番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が快勝した。5馬身差の2着にジョウショーボビー（牡3・高知・雑賀正光）、3着に2番人気のクスダマ（牡3・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは2:04.0（良）。レース序盤、好スタートを決めたプレシャスメノウ（近藤翔月騎手）が先行、2番手にクスダマ（永森大智騎手）が続いて人気のカツテ