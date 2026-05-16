5月16日、新潟競馬場で行われたG3・新潟大賞典（芝2000m）は、西村淳也騎乗のグランディアが混戦の中から抜け出した。2番人気に支持された武豊騎乗の注目馬・シュガークンは直線失速して、まさかの最下位に敗れた。新潟大賞典、勝利ジョッキーコメント1着グランディア西村淳也騎手「グランディアと勝てて嬉しいですし、本当に牧場、厩舎関係者の人が精一杯仕上げてくれて、いっぱい努力してくれた結果です。僕自身、初めて新潟