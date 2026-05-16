5月16日、俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの佐々木蔵之介が、新潟競馬場で行われたG3・新潟大賞典の表彰式プレゼンターを務めた。佐々木は「2年ぶりに新潟競馬場でプレゼンターを務められたことを光栄に思います」と語り、「新潟大賞典を制したグランディア号と関係者の皆様、騎乗された西村淳也騎手、本当におめでとうございます」と祝福した。【新潟大賞典】伏兵グランディアが波乱を演出…武豊シュガークンは最下