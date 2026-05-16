5月16日、新潟競馬場で行われた10R・中ノ岳特別（4歳上2勝クラス・ダ1800m）は、武豊騎乗の2番人気、アークドール（牡5・栗東・松永幹夫）が勝利した。ハナ差の2着にディアウス（牡4・栗東・吉岡辰弥）、3着にブレトワルダ（せん4・美浦・新開幸一）が入った。勝ちタイムは1:54.3（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、スマートスピア（牡5・栗東・池江泰寿）は、8着敗退。【石打特別】断然人気ルールーリマが差し切り快勝…ルメー