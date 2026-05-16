5月16日、新潟競馬場で行われた9R・石打特別（4歳上1勝クラス・牝・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ルールーリマ（牝4・美浦・大竹正博）が勝利した。3/4馬身差の2着にシェーンシュティア（牝4・美浦・林徹）、3着に2番人気のキアラメンテ（牝4・美浦・鹿戸雄一）が入った。勝ちタイムは1:46.9（良）。【新潟7R】連闘で激走！河原田菜々騎乗、シャンハイナイトが豪快差し切りV単勝1.6倍の支持C.ルメール騎乗の1番人気