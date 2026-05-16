新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」１６日八王子大会のＡブロック公式戦で、初出場の葛西純（５１＝フリーダムズ）がティタン（ＣＭＬＬ）に敗れ、黒星発進となった。今大会で最大の注目を集める葛西は、この日が初戦となった。開始早々ティタンに「この大会のサブタイトル知ってるか？『やり過ぎ上等！！』だよ。俺っちとやり過ぎちゃおうぜ」と呼びかけると、いきなりイスで