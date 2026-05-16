5月16日、新潟競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（牝・ダ1200m）は、河原田菜々騎乗の5番人気、シャンハイナイト（牝4・美浦・村田一誠）が快勝した。5馬身差の2着にオースミライト（牝4・栗東・宮本博）、3着にアルバニー（牝5・栗東・千田輝彦）が入った。勝ちタイムは1:12.0（良）。1番人気で西村淳也騎乗、フルドド（牝4・栗東・茶木太樹）は7着、2番人気で今村聖奈騎乗、マダムイグレイン（牝4・栗東・飯田祐史）は4着