『No No Girls』ファイナリストで、オーディションの最終審査から1年後の今年1月、シンガーソングライターとしてソロデビューを果たしたふみのさん。等身大で飾らない姿が共感を呼び、いま新たなスターとして目が離せない存在だ。そんなふみのさんが、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』主題歌として書き下ろした「よくあるはなし」を5月8日にリリース。今作に込めた想いを聞いてみた。ふみのBMSG×ち