涙袋メイクの第一人者として知られるウォン・ジョンヨ氏監修のコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、大人気部分用シートパックの大容量タイプ「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック N 70枚入り」が数量限定で登場♡2026年5月14日（木）より公式オンラインストア・PLAZA・PLAZAオンラインストアで先行発売され、5月27日（水）から全国発売されます。毎朝のスキンケアに取り入れたい、ひんや