中国で行われた米中首脳会談では、世界にエネルギー危機を招いているホルムズ海峡の封鎖についても話し合われた。イランのペイマン・セアダット駐日大使はこの会談をどう見たのか？報道特集の村瀬健介キャスターが聞いた。大使は戦闘終結に向けたアメリカとの交渉には「“部屋の中の大人”が必要」と語る。“大人”とは仲介者を指す。言葉の背景にあるのはアメリカへの強い不信感だ。 【写真を見る】駐日イラン大使に聞く米中