中国で行われた米中首脳会談で浮かび上がったのは、距離を縮めるトランプ大統領・習近平国家主席の姿だ。一方、日中関係は冷え込んだ状態が続いている。長年、中国とのパイプ役を果たしてきた自民党の元重鎮からは、「自分で置いてけぼりを食うようにやっているように見える」との嘆きの声まであがる。その影響は観光地や石油化学製品を扱う企業にも及んでいる。ホルムズ海峡封鎖による影響が長期化する中、日本は隣国・中国とどの