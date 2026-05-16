◇関西学生野球春季リーグ第7節1回戦関大6―0京大（2026年5月16日GOSANDO南港野球場）関西学生野球の春季リーグは16日に第7節1回戦が行われ、首位の関大が京大を6―0で下して先勝した。17日の2回戦に勝利すれば、2023年秋以来5季ぶり41度目（旧リーグ含む）の優勝が決まる。最速152キロ左腕の百合沢飛（3年）がリーグ戦初完投初完封で優勝に王手をかけた。身長1メートル90、体重97の大型左腕。早くも来秋ドラフト候補