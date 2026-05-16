■陸上・ダイヤモンドリーグ（16日、中国・上海）男子110mハードルに出場した村竹ラシッド（24、JAL）が13秒18で3位。ダイヤモンドリーグ開幕戦から表彰台に上がった。当初、今季のダイヤモンドリーグ（DL）は5月8日のドーハ大会で幕を開ける予定だったが、中東情勢を考慮し6月19日への延期が決定。そのため、この上海大会が今シーズンの開幕戦となった。村竹は今季初戦となった木南記念（10日）では大会新記録となる13秒05で優勝