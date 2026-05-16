タレントの小島瑠璃子(32)が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。最近始めた習慣について語る場面があった。小島は「20代の自分にアドバイスするなら？こじるりの本性丸わかり！【100の質問】」と題した動画を投稿し、視聴者からの質問に気さくに答えた。その中で「最近新しく始めた習慣は？」との質問が寄せられると、「早起きです」と回答。「独身時代はお酒が好きだったりとかあったんですけど、子供が産まれてからは早