親しみやすいキャラクターや歌唱力で支持を集める「NEWS」の増田貴久さん。同期を振り返ると、現在の活動ジャンルや印象の違いから意外に感じるケースも多いようです。All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「増田貴久（NEWS）と同期と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！【3位までの全ランキング結