柔軟な発想で挑む「クロスワードパズル」の時間です！日常的に使っている身近な言葉でも、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・せ □ か（縦の言葉）・ふ □ の □（横の言葉）・き □ ん（縦の言葉）ヒント：右側の縦の言葉は、首が長