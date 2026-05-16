ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！バラバラに配置された文字を頭の中で整理して、正しい言葉を見つける脳トレに挑戦しましょう！ 制限時間は1分です。隠された単語を導き出してくださいね。問題：「ら う れ も ん く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ら う れ も ん くヒント：最後の文字は「う」答えを見る↓↓↓↓↓正解：れんらくもう正解は「れんらくもう」でした。▼解説連