イランのアラグチ外相は5月15日、インドのニューデリーでの記者会見で、「パキスタンによる仲介プロセスはまだ失敗してはいないものの、難航している。米国側の行動とイランと米国の間にある不信感が大きな原因だ」と明らかにしました。アラグチ外相は一方で、中国をはじめとした、支援を提供する能力を有する国々へのイラン側の感謝の意を伝え、「中国は過去に、イランとサウジアラビアとの外交関係回復を支援した。イランと中国