アイドルグループ #Mooove!のリーダー・姫野ひなのさんが、5月15日発売のオール水着ムック「EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8」（双葉社）の表紙＆巻頭に登場しました。【写真】ツインテールと笑顔で全力応援！チアガール衣装やイチゴ柄ビキニの姫野ひなのさん青空の下、無防備な夏の始まりです。鮮やかなピンクのビキニに身を包み、朗らかで可愛らしい姫野さんが登場すると、現場の空気が一気に華やぎます。ふとした瞬間に見せ