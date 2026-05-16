５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーが発表された。同日、４年前のカタールW杯で正GKを務め、全４試合にフル出場した権田修一（ヴィッセル神戸）が公式SNSを更新。同大会の敗退が決定したクロアチア戦の写真とともに、こう投稿した。「この日の敗戦から『次のW杯に出て日本を勝たせる事』が目標でした。その目標は、達成できませんでした。この約３年半、色々な分岐点がありました。全ての選択が正しかっ