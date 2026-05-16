女優の小泉今日子（60）が16日に放送されたパーソナリティーを務めるTBSラジオ「サステバ」（土曜後7・30）に出演。今月10日のライブツアー最終公演をもって年内休養することを発表しているが、今後の番組への関わり方を明かした。1月にスタートした60歳を記念したライブツアーが10日の沖縄公演で終了。代表を務める制作会社の公式サイトでは9日までに「『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より2026年内は