歌手の藤原さくらが16日、都内で行われた 映画『NEW GROUP』（6月12日公開）完成披露上映会に登壇。同作品の主題歌制作の裏側を語った。【全身ショット】白のワンピースが似合う！観客の声に笑顔で応える山田杏奈主題歌「new world」を手掛けた藤原は、下津優太監督から「合唱の曲」とリクエストがあったことを明かした。「どういう始まりがいいんだろう」と悩み、「これまでで一番難しかった」と振り返った。同作品は“集団