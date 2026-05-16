Ｊ２藤枝がアウェーで磐田を３―０で下し、「蒼藤決戦」３連勝を飾った。前半２６分にＤＦ森侑里（２７）の今季初ゴールで先制すると、後半４分、５分には明大卒ルーキーＦＷ真鍋隼虎（２２）がプロ初の１試合２得点をマーク。槙野智章監督（３９）は開幕前に口にした「静岡県勢の序列を変える」という目標へ、クラブ初のシーズンダブルで存在感を示した。勝利後、アウェーのヤマハスタジアムでゴール裏の藤枝サポーターから大