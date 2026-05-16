女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・瀧脇笙古（しょうこ）が東京ディズニーランドを訪れる様子を披露し話題を呼んでいる。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「０歳２歳のこどもちゃんと一緒に夢の国へ！！！」と書き出すと、「普段遊ばないアトラクションにたくさん乗れて楽しかったぁ！３００枚くらい写真撮ったけどほとんど こどもちゃんの写真！たくさん抱っこしたから腕が筋肉痛！！‪‪