明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１７節（１６日）、浦和はホーム・ＦＣ東京戦で０―０のまま９０分で決着がつかず、ＰＫ戦（９―１０）の末に敗れ、連勝は４でストップした。決してチャンスは多くつくれなかったが、粘り強い守備で相手に得点を許さず迎えたＰＫ戦。ＧＫ西川周作のファインセーブもある中で、２周目となる１３人目までもつれた勝負には敗れてしまった。その１３人目は主将のＭＦ渡辺凌磨が止められ、相手のＤＦ橋