◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人・浦田俊輔内野手が適時打を含む３安打で、今季３度目の猛打賞を記録した。まずは１打席目だった０―１の２回１死一、二塁。カウント１―２から篠木の直球を中前へはじき返し、一時同点の適時打とした。６回２死、８回先頭でもそれぞれ中前打を記録。前日１５日は２安打をマークしていたが、この試合でも存在感を示した。「８番」での出場は２試合連続で