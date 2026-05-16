１９９８年長野五輪のスピードスケート男子５００メートル金メダリストの清水宏保さん（５２）が１６日放送のテレビ朝日系特番「鶴瓶孝太郎ＳＰ有名人気になる今一挙１０連発」（午後６時半）に出演。経営者に転身した現在の姿を披露した。地元の札幌市で番組の取材にスーツ姿で応えた清水さん。「私は現在、札幌市内でフィットネスジムを６店舗経営して、シニアのデイサービスだったり、高齢者向け住宅だったりとかをやったり