「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）入幕２場所目の藤青雲（２８）＝藤島＝は朝白龍（高砂）を寄り切り、５勝２敗とした。相手に押し込まれたがもろ差しとして体を入れ替え、そこからは難なく寄り切った。「相手を起こして差せて良かった。立ち合いで後手に回ったのは、明日からしっかりやりたい」と語った。６日目は欧勝馬に送り出されたが、連敗は免れた。「大きいです。精神的にも全然違う」とうなずいた。