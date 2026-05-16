8人組女性アイドルグループ、Toi Toi Toi（トイトイトイ）が16日、東京・渋谷のライブハウス「Spotify O−WEST」でデビュー1周年記念ライブを行った。今年1月から体調不良で活動を休止していた星野ティナ（25）の復帰ステージ。そして年明けに新メンバー2人が加入して初のフルメンバーによる単独公演だった。グループ名をタイトルにした曲「Toi Toi Toi」で幕開け。星野は「行くよ〜」と約400人に呼びかけ、「HAPPY CLIMAX」、