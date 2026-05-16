MF鈴木唯人が北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー入りから一夜明けた16日、インスタグラム(@yuiton.s)を更新した。攻撃陣の怪我人が続いた日本では、主にシャドーを務める鈴木も今月3日のブンデスリーガで右鎖骨骨折と診断される負傷をしていた。W杯メンバー入りが危ぶまれるアクシデントに見舞われたものの、15日に発表された26人のリストに名を連ねた。24歳の鈴木は今季のブンデスリーガで25試合4得点3アシストを