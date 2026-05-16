韓国代表のワールドカップメンバーが16日に発表された。落選となったサンフレッチェ広島DFキム・ジュソンについて、現地メディアは負傷の影響によるものとみている。キム・ジュソンは継続して韓国代表に選出されてきたが、3月31日に行った国際親善試合・オーストリア戦で右膝付近を痛めて前半途中に交代を余儀なくされた。以降のJリーグでは欠場が続き、26人のW杯メンバーには名を連ねなかった。『スポーツ韓国』は「レギュラ