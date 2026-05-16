5月11日～15日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ26/ 6 10013001200.05/12 高橋ウォール 東Ｓ26/ 6 150 500 233.35/12 レゾナック 東Ｐ26/ 6 34500 57000