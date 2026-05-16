5月11日～15日に、通期業績を15％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 総医研ＨＤ東Ｇ 26/ 6 55215 290.9 5/13 ランビジネス東Ｓ 26/ 9 1015 3100 205.4 5/14 アサカ理研東Ｓ 26/ 9350 1040 197.1