この記事をまとめると ■デコトラ界では昭和時代の「当時物」パーツがいまなお絶大な人気を誇る ■マーカーランプやレリーフなどには当時物ならではの価値がある ■デコトラの当時物は旧車ファンとも共通する「時代の空気」を愛するカルチャーだった デコトラ乗りも昭和の「当時物」が大好き!！ 本サイトでも幾度となくフィーチャーし、好評を得ている「デコトラ（デコレーショントラック）」。またの名をアートトラックとも呼ぶ