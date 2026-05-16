俳優の山田杏奈と青木柚が16日、都内で行われた 映画『NEW GROUP』（6月12日公開）完成披露上映会に登壇。撮影に協力した日本体育大学体操部の学生たちによる組体操が披露され、「初めての舞台あいさつ」と驚いた。【全身ショット】白のワンピースが似合う！観客の声に笑顔で応える山田杏奈同作品は、組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスにあぶり出す。主演を務めるのは山田杏