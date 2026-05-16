＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】ファンを驚かせた人気力士の化粧まわし（アップ）華やかな幕内土俵入りの最中、ある人気力士が身に纏った化粧まわしにファンの視線が釘付けになる一幕があった。それは、東方幕内力士土俵入りでの一コマ。緑を基調とした色鮮やかな化粧まわしを身に纏って東の花道から姿を現したのは、人気力士である小結・若隆景（荒汐）だ。そこには愛らしいイラストとともに「