◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）東十両筆頭・阿武剋（阿武松）が、東同４枚目・旭海雄（大島）を引き落として、４勝３敗とした。一度は旭海雄に軍配が上がったが、軍配差し違え。「残っている感じはあった。でも自分がわからず、出ている可能性もあるので」と振り返った。旭海雄とは神奈川・旭丘高、日体大の同期。入門後も互いに出稽古へ行き合い、切磋琢磨（せっさたくま）してきた。大相撲は初めての対戦に