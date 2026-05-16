◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ信濃グランセローズ２―４巨人３軍（１６日・松本）巨人３軍は１６日、長野・松本でＢＣリーグの信濃戦に臨み、４―２で接戦を制した。１点を追う７回に地元・長野の上田西出身の笹原操希がソロ本塁打。８回には相沢白虎が２試合連続本塁打となる同点ソロを放ち、９回に２点を勝ち越して勝利した。一発を含む３安打を放った相沢は「練習で大振りにならないように、コンパクトに打てるように意