テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが、後輩アナとのランチショットを公開した。堂アナは１６日までに自身のインスタグラムを更新。「先月、癒されたこと林美沙希アナとランチをしました」と記し、同局の後輩アナとの２ショットをアップ。「すごく久しぶりにゆっくり話すことが出来て、変わらず美しい美沙希ちゃんにずっと見とれていました色々な話が出来て楽しかったです…」とつづった。この投稿には、「堂さんと美沙