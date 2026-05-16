◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人の高梨雄平投手がワンポイントで火消しに成功。６０８日ぶりとなる勝利投手となった。「久しぶりに勝ち投手ついたので、親も今日たまたま見に来ていたので、いろいろなタイミングとかも含めてよかった」と笑みを浮かべ「毎年、ルーキーから勝っていたので、それが去年途切れた。中継ぎはホールドの方が大事だと思っているんですけど、こうやって囲み取材して