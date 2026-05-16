【3COINS（スリーコインズ）】の新作として、今から夏にかけて大活躍しそうな「製氷 & 保冷グッズ」が登場。1度にたくさんの氷が作れる製氷器やドリンクを薄めず冷やせる保冷剤等、気温がどんどん高くなる前に備えておくと嬉しいグッズが見つかるはず。自宅のみならず、通勤や休日のお出かけ時にも頼りになりそうです。今回はそんな、スリコの新作グッズをご紹介します。 最大60個！ たくさん氷を使う夏に ド