◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が３敗目を喫し、４勝３敗となった。同・友風（中村）に鋭い出足で立ったが、はたかれた。「立ち合いは良かった。だからこそもったいない」と唇をかんだ。２枚目で幕内復帰を狙うが、なかなか白星を積み重ねられずにいる。「気持ちを切り替えていきたい」。一昨年の春場所で尊富士は新入幕で１１０年ぶりの優勝を果たした。しかしその後は昨年名古屋場