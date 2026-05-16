母が、娘のために作ってくれた手作りスカート。大切に穿かせていたある日、思いがけない出来事がありました。そのことを伝えたとき、返ってきた一言に思わず戸惑って──。今回は筆者が、母の思いに触れたエピソードです。 大好きなスカート 母は裁縫が好きで、ときどき子ども服を作ってくれます。「趣味だから、無理に着なくていいよ」と笑いながら渡してくれるのですが、娘は毎回とても嬉しそうに受