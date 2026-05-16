◆関西学生野球春季リーグ戦▽第７節１回戦関大６―０京大（１６日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）勝ち点４の関大が京大に先勝し、５季ぶりの優勝に王手をかけた。ＭＡＸ１５２キロ左腕の百合沢飛（ゆりさわ・たか、３年）＝開星＝が京大打線を１安打に抑え、公式戦初完封。１７日の２回戦に勝てば、優勝が決まる。※※※１９０センチの長身から投げ下ろす直球で、京大打線を封じ込めた。関大・百合沢は「